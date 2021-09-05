Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanan Brezilya-Arjantin müsabakasında Brezilya Ulusal Sağlık Yetkilileri, Arjantinli 4 futbolcunun ulusal sağlık protokolünü uygulamadığı gerekçesiyle sahaya girdi. Yetkililerin Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istemesinin ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına girdi.

Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanan Brezilya-Arjantin müsabakasında Brezilya Ulusal Sağlık Yetkilileri, Arjantinli 4 futbolcunun ulusal sağlık protokolünü uygulamadığı gerekçesiyle sahaya girdi. Yetkililerin Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istemesinin ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına girdi.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde oynanan Brezilya - Arjantin müsabakasında benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Müsabakanın henüz başında Brezilyalı Sağlık Bakanlığı yetkilileri sahaya girdi. Yetkililer, Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Buendia’nın sağlık protokolünü ihlal ettiğini ve karantinaya girmeleri gerektiğini iddia ederek söz konusu futbolcuları sınır dışı etmek istediklerini söyledi. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın bu isteği karşısında Arjantinli futbolcular, tepki göstererek soyunma odasına girdi ve 4 futbolcunun sınır dışı edilmesi durumunda kendilerinin de müsabakaya devam etmeyeceğini aktardı.

FIFA ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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