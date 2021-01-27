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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaşma sağladığı İngiliz oyuncu Bright Osayi-Samuel ile devre arasında sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi Queens Park Rangers ile anlaşan sarı-lacivertli ekip, bu anlaşmanın sonucunda devre arasında 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!"
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