Bu turnuvanın kaybedeni yok

Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. 5 farklı ilçedeki 6 özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrenciler, ‘Özel Çocuklar Voleybol Turnuvası’nda kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl yaklaşık 250 bin öğrencinin sporla buluşturulmasının hedeflendiği Büyükşehir Okul Sporları Etkinliği, çok özel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da eğitim veren özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 100 özel sporcu, turnuvada performans sergiledi.

BTSO Eğitim Vadisi Abdi Biçen Spor Salonu’nda heyecanlı ve kıran kırana geçen maçlar renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva sonunda tüm takımlar şampiyon ilan edilirken, sporcular madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak’ın elinden aldı.

Özel sporcular organizasyondan memnuniyetlerini dile getirirken, hatıra fotoğrafı çekildi.