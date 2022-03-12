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Bülent Korkmaz: "Bireysel hatalar bu kadar çok olursa mağlubiyet kaçınılmaz oluyor"

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sürekli bireysel hatalardan gol yediklerini ve bunlar oldukça da mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bülent Korkmaz: "Bireysel hatalar bu kadar çok olursa mağlubiyet kaçınılmaz oluyor"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sürekli bireysel hatalardan gol yediklerini ve bunlar oldukça da mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa’yı aldığı galibiyet için tebrik ederek, "Maalesef bireysel hatalardan goller yedik. Oyuna iyi başladık ve oyuna iyi başladıktan sonra top kaybı, sonrasında gelen gol. Beraberliği yakaladık, oyun üstünlüğünü de ele geçirdik ama yine bir bireysel hata ve gene gol. Bunların önüne geçemiyoruz. Bireysel hatalar bu kadar çok olursa mağlubiyet kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

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