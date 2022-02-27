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Bülent Korkmaz ve Gedson Fernandes, Galatasaray’a karşı

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınmada Fernandes’e ıslık çalarak tepki gösterdi.

Bülent Korkmaz ve Gedson Fernandes, Galatasaray’a karşı
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray’a rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınmada Fernandes’e ıslık çalarak tepki gösterdi.

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Çaykur Rizespor’da teknik direktör Bülent Korkmaz ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, eski takımları olan Galatasaray’a karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda hem futbolcu hem teknik adamlık görevi yapan Korkmaz bu sene daha önce Alanyaspor’un başındayken de Galatasaray’a karşı oynamıştı. Alanya, İstanbul’daki müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da forma giyen Gedson Fernandes ise ilk kez sarı-kırmızılılara rakip oldu. 23 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya 11’de başladı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca ısınmada Gedson Fernandes’i ıslıklayarak tepki gösterdi.

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