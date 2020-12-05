Bundesliga’da zirve mücadelesi nefesleri kesti: 6 gol!

Bayern Münih, Bundesliga 10. hafta mücadelesinde evinde RB Leipzig’i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede fileler 6 kez sarsıldı ve puanlar paylaşıldı.
Mücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2’ye getidi. Münih’te son sözü dakikalar 75’i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.Bu sonucun ardından Münih puanını 23’e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21’e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.