Burak Altıparmak: “Bursaspor’u bırakmam söz konusu değil”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, sezonun ikinci devresinin kendileri adına daha iyi geçeceklerine inandığını söylerken, yeşil-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ederken tecrübeli futbolcu Burak Altıparmak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak Altıparmak ligin ikinci devresinin daha iyi geçeceğine inandığını söyleyerek, “Tamer Hocamız çok deneyimli bir hoca. Bize kesinlikle yeni bir hava kattı. İkinci devre daha iyi olacağımıza inanıyorum. Şu an rayına oturan şeyler var. Biz de olduğumuz konumdan mutlu değiliz. Ben dahil hepimizin kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Hocamız ile beraber üç puanları toplayacağız. Kulüpten ayrılmak benim için söz konusu değil. Burayı bırakmam söz konusu değil" ifadelerini kullandı.