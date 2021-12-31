Burak Altıparmak: “Bursaspor’u layık olduğu yere taşıyacağız”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, yeni yılda yeşil-beyazlı takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, yeni yıl öncesi taraftara güzel mesajlar verdi. “Bursaspor’u layık olduğu yere taşıyacağız” diyen yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu, “2021 yılına güzel bir veda edip galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyorduk. İkinci devre ile birlikte Bursaspor’u layık olduğu yere taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sizin ve sevdikleriniz için sağlık ve mutluluk dolu geçmesini dilerim, iyi seneler” ifadelerini kullandı.