Burak Elmas: "Bu bir tüzük ihlalidir"

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın iptal edilmesinin tüzük ihlali olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulübümüzün demokratik seçim tarihine ve kültürüne kara bir leke olarak geçecek kararını, Galatasaray Spor Kulübü imzasıyla, 5 Mayıs 2021 Çarşamba saat 20:09’da kulübümüzün resmi internet sitesinde yayımlamıştır. Bu durum üzerine değerlendirmelerimizi Galatasaray Camiası ve spor kamuoyu ile paylaşma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.

14 Nisan 2021 Çarşamba günü 17:58’de, kulübümüzün resmi internet sitesinde olağan seçim genel kurulu toplantısına çağrı yapılmıştır. Bu çağrıya göre, tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca, ilk toplantının 22 Mayıs 2021, yeterli çoğunluk sağlanamadığı halde ikinci toplantının 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklanmıştır. Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca, 28 Nisan 2021 tarihinde kulübümüz Divan Başkanlığına sunmuş olduğumuz başvurumuzda imzaları yer alan üyelerimizin hazirunda yer aldığı, 29 Nisan 2021 tarihinde Kulübümüz Sicil Kurulu Başkanı tarafından tasdik edilmiştir. Bu süre zarfında, bir diğer saygıdeğer başkan adayının da ilgili madde uyarınca başvurusunu sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, dün akşam yapılan açıklamanın aksine, seçim sürecinin tüzüğümüze uygun olarak devam ettiği ve ülkemizdeki geçici kapanma tedbirlerinin başkan adaylarının başvurularını engellemediği açıktır.

‘En yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal’ edilen 29 Mayıs 2021 tarihli seçimli genel kurul ile aynı gün, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul’da ve de seyircili olarak oynanacağının açıklanmış olması, ayrıca yakın tarihlerde diğer bazı spor kulüplerinin genel kurul toplantılarının yapılacağı hususları, bu kapsamda oldukça dikkat çekicidir.

5 Mayıs 2021 tarihli kararın, geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığı ve tamamen keyfi değerlendirmeler neticesinde alındığı açıktır. Tüzüğümüzün Aday Olmak İçin Başvuru Usulü ve Adaylığın Duyurulması başlıklı 61. maddesi uyarınca, başkan adaylarının ibraz etmekle yükümlü oldukları belgeleri şahsen ve elden sunmaları yönünde bir yükümlülük yoktur. Söz konusu başvuruların, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan avukatlar vesilesiyle vekaleten veya posta yoluyla ibrazı mümkündür. Dolayısıyla karara dayanak gösterilen kapanmanın belge ibrazına engel olduğu yönündeki gerekçe kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrıca, bugün itibariyle, iki başkan adayının başvuru belgelerim divan başkanlığına ibraz ettiği göz önüne alındığında ve bu başvurulardan birinin tam kapanma koşullan geçerliyken gerçekleştiği değerlendirildiğinde, söz konusu gerekçenin pratikte de bir karşılığının olmadığı son derece açıktır.

Seçimli genel kurulun gerçekleştirileceği 22 ve 29 Mayıs tarihleriyle ilgili olarak yetkili makamlarca alınmış bir kısıtlama karan olmaksızın, adeta idarenin yerine geçilerek, Galatasaray Genel Kurulu’nun seçim hakkı sınırlandırılamaz. Yönetim Kurulu’nun böyle bir yetkisi yoktur. Aksi yöndeki her tutum, üyelerimizin iradesinin gaspıdır ve demokrasi kültürüne aykırıdır.

Son olarak, tüzüğümüzün 27. maddesi uyarınca ‘Olağan seçim toplantısı 3 (üç) yılda bir Mayıs ayının ikinci yarısında yapılır’ ve ‘Seçim toplantıları geri bırakılamaz’ Seçimli genel kurullarımızın toplanması konusunda bu kadar açık bir şekilde düzenleme bulunurken, ‘en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal’ gibi temelsiz ve muğlak bir ifade kullanılması ve seçimlerin engellenmesi tüzüğümüzün açık ihlalidir.

Sonuç olarak, yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde halihazırda herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi, bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır. Seçimlerin iptali söz konusu olamaz; bu bir tüzük ihlalidir. Camiamıza yakışan demokratik seçimler için, dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz. Kanuna, tüzüğümüze ve hakkaniyete dayalı talebimizin yerine getirilmemesi ve tüzüğümüze ısrarla aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurmayı değerlendireceğimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz.

Kulüp yönetim kurulu üyelerine de noter kanalı ile ihtarname yolladık. Galatasaray’ın demokrasi kültürüne müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuk dışına çıkan, hukuk önünde hesap verecektir."