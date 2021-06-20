Burak Elmas: "Fatih Terim hocamızla görüştük yarın sabah Florya’da idmanlara başlayacak"

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Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya’da idmanlara başlayacağını söyledi.

Burak Elmas: "Fatih Terim hocamızla görüştük yarın sabah Florya’da idmanlara başlayacak"
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Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya’da idmanlara başlayacağını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya’da idmanlara başlayacak. Galatasaray’ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim’dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız" dedi.
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