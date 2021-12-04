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Burak Elmas: "Fatih Terim’e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."

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Burak Elmas: "Fatih Terim’e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."

Burak Elmas: "Fatih Terim’e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."
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Burak Elmas: "Fatih Terim’e verilen cezayı geçmişte başkalarına verilen cezalarla kıyaslayın, karar verin; 6 maç adil mi, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz ve eşitlik istiyoruz."

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Burak Elmas: "Türk Milli Takımı, bizim takımımız....
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