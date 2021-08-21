Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün yaptığımız açıklamalardan sonra, sosyal medya, telefon ve e-posta yoluyla kararlı duruşumuza koşulsuz destek veren camiamıza, yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır” ifadelerini kullandı.
Burak Elmas: “Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır”
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün yaptıkları açıklamalardan dolayı destek veren sarı-kırmızılı camiaya şükranlarını sunduğunu söyleyerek, “Haklı mücadelemizden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancım tamdır” dedi.