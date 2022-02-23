Burak Elmas, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 yıllarında futbolcu transferlerinde menajerlere 39 milyon Euro ücret ödendiğini söyledi.

Galatasaray Başkan Burak Elmas, dijital platformda yapılan toplantıda sarı-kırmızılı üyelerle bir araya geldi. Başkan Elmas, toplantıda futbolcu transferlerinde önceki ve kendi döneminde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili konuştu. Elmas, 2015-2022 yılları arasında toplam 39 milyon Euro menajer komisyonu ödendiğini ifade etti. Bu ödemelerin Dursun Özbek döneminde 12 milyon, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon, Burak Elmas döneminde de 4 milyon Euro olduğu belirtildi.

Burak Elmas, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun maliyetinin 22.9 milyon Euro olduğu aktarırken, bu transfer için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin Euro menajerlik ücretinin ödendiği ifade etti.

Galatasaray’ın ayrıca Jesse Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin Euro, Kostas Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin, Jean Michael Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin Euro ve Steven Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon Euro ücret ödendiği ifade edildi.