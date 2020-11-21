Burak Elmas: "Mümkün olabilecek ilk seçimde tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayım"

Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, yasal izinlerin alınmış, hiçbir Galatasaraylıyı da sağlık açısından tehlikeye maruz bırakmadan olabilecek ilk seçimde aday olduğunu belirterek, "Devletin ciddi boyutta ağırlaşan koşullar sebebiyle ek tedbirler aldığı, hafta sonu kısmi sokacağa çıkma yasağı getirdiği bir ortamda seçim konuşmaktan ciddi rahatsızlık ve endişe duymaktayım" dedi.

Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, kasım ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yasal izinler alınmış ve hiçbir Galatasaraylıyı sağlık açısından en ufak bir tehlikeye maruz bırakmadan icrası mümkün olabilecek ilk seçimde tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayı olduğunu söyleyen Elmas, "Yol arkadaşlarım ve ben karşılaşacağımız zorlukların ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ancak görünün o ki an itibarıyla seçim yapmanın ön şartı olan yasal izin, seçim deklarasyonu üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala divana ulaşmamıştır. Normal şartlarda 2-3 günde çıkan bir izin ağırlaşan pandemi koşullarında elbette kolay çıkmayacak. Devletin ciddi boyutta ağırlaşan koşullar sebebiyle ek tedbirler aldığı, hafta sonu kısmi sokacağa çıkma yasağı getirdiği bir ortamda seçim konuşmaktan ciddi rahatsızlık ve endişe duymaktayım" diye konuştu.

"Hiçbir ikbal ve hırs, insan canından değerli değildir"

800 civarında 65 yaş üstü, 200 civarı da 20 yaş altı kulüp üyesi olduğunu belirten Burak Elmas, "26 Aralık’ta bir seçim olması durumunda bu üyelerimizin tüzüğümüzün kendilerine tanımış olduğu haklarını kullanmak için sadece 3 saatleri var. Kaldı ki daima akıl ve bilim yolunda ilerleyen bizler pandeminin yayılma hızının ilk döneme göre arttığını akademik yayınlardan takip ediyoruz. Can kayıpları artıyor, koşullar iyice ağırlaşıyor. Üç gün önce maalesef 91 yaşındaki anneannemi bu virüs sebebiyle kaybettik. Kendisini koruma altına almamıza rağman virüs bir şekilde ulaştı ve kurtaramadık. 102 yaşına giren, Allah sağlık ve selamet versin hiçbir seçimi kaçırmayan kulübümüzün duayeni Ali Fuat Diriker ağabeyimi ve arkadaşlarını böyle büyük bir riske karşı karşıya bırakacak olmak benim vicdanıma sığmıyor. Basit bir hesapla oy kullanma şartlarını elde etmiş üyelerimizin yüzde 25’inin iradesi bu seçime yansımayacak. Aslında konu tamamen halk sağlığı boyutunda. Hiçbir ikbal ve hırs, insan canından değerli değildir, olmamalıdır" şeklinde konuştu.