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Burak Elmas, PFDK’ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Burak Elmas, PFDK’ya sevk edildi
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TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü’nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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