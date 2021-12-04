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Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."

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Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."

Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."
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Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."

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