Burak Elmas: "Yapamıyorsunuz, gideceksiniz!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Yarından tezi yok TFF’de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz, gideceksiniz!" dedi.

Galatasaray aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı Nef Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası’ndaki son gelişmeleri anlatan Elmas, "Kulübümüz mülkiyetinde bulunan Galatasaray Adası’na ilişkin ilk derece mahkemede lehimize sonuçlanan tahliye kararı verilen davada, davalı olan Mels Turizm’in yapmış olduğu istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Adamızın bu önemli davasının takibinde hizmet eden merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu başta olmak üzere daha sonra da istinaf aşamasında bu davayı takip eden başkan yardımcımız Rezan Epözdemir ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, bundan daha da önemlisi fedakarca iki yönetim döneminde de bu davanın peşinde koşturan ve sonuçları alan hukuk müşavirliğimizin avukatlarına huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim. Henüz bunun Yargıtay süreci var, henüz süreç sonuçlanmadı ama o süreci de yakından takip ederek hakkımız olan adamızı geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

Naklen yayın havuzundan çıkma iradelerinin olduğunu söyleyen Elmas, "Türk futbolunun değerini yönetemeyerek günden güne eriten bu federasyon ve kurullarının devamı halinde önümüzde yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesinde değerli markamızın onlar tarafından ihalenin içine sokularak satılmasını kabul etmeme konusunda hazırlıklar yaptığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Gerekirse tüm kulüplerle de konuşarak federasyonun yönetme iddiasında olup yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu kirli koltuk kavgasının birden fazla yüzüne Galatasaray’ın verecek cevabı var"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan olaylara değinen Burak Elmas, "Galatasaray’ın TFF tarafından içine çekilmeye çalışıldığı oyun geçmişte olduğu gibi basit bir Galatasaray-federasyon anlaşmazlığı olarak değerlendirilemez. Buna benzer birçok konuyu yakın zamanda yaşadık, Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmayı gördük. Konuyu aile içinde çözmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar giden kavgalara girmedik. Galatasaray için doğru bildiğimizi yaptık. Galatasarayımızı düşünerek davrandık bugün Avrupa’da martı bekliyoruz. Galatasaray’ın Türk sporunun gelişiminde aktif olması, bu gelişimde birleştirici rol oynama çabası bazı kesimlerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj ya da ayrıcalık talep etmedik. Türk sporunun tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Oyun adil olduğunda Galatasaray kiminle ve hangi koşullarda oynarsa oynasın kazanmayı hedefleyecektir. Galatasaray’ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Sahada verilen emek kendi makam ve mevkilerinden başka bir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine alet edinmek isteniyor. 25 yıldır futbol dünyasının içindeyim, ilk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya net biçimde operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu kirli koltuk kavgasının birden fazla yüzüne Galatasaray’ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkarmış olanların artık utanma ve yüzlerinin kızarma vakti gelmiştir. Fikri vicdanı hür Galatasaraylılar olarak değerlerimiz için bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza kalsak da vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti tüm spor kulüplerini de Türk sporu adına verdiğimiz bu mücadelede ayrılmaz birer paydaş olarak görüyoruz. Biz bu oyuna gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı ve camiamızı bölmeyi hedeflediler. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray’ın mücadelesi o bataklığı kurutmaktır. TFF yöneticileri sadece bu bataklık düzenini sürdürme zihniyetinde değiller aynı zamanda ve daha vahimi Galatasaray’ın bu bataklığı kurutma isteğine ve adalet taleplerine karşı durmaktadırlar" açıklamasında bulundu.

"Acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz"

TFF yönetiminin koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta olduğunu, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, Galatasaray’ı mücadeleye çekmeye ve bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmak olduğunu belirten Elmas, "Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadelemiz, ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında başarılı şekilde temsil edilmesi içindir. Yarından tezi yok TFF’de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz, gideceksiniz!" değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray bu tür oyunlara gelmez"

Geçmişte oynanan oyunların Galatasaray camiasına oynanamayacağını vurgulayan Elmas, "Galatasaray’ın tüm kulüplerin faydasını gözeten iradesini zarara uğratmak ve yaralamak uğruna farklı söylemler ve dedikodular vasıtasıyla, Galatasaray’ı gönülden bağlı olduğu ve hizmet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle karşı karşıya getirmeye çalışanlara sesleniyorum. Geçmişte oynadığınız bu oyunlar başka camia ya da kişilerde karşılık bulmuş olabilir fakat bu oyunu Galatasaray camiasına oynayamazsınız. Kuruluşundan bu yana devletine sonsuz bir sadakatle hizmetler vermiş, milletinin iradesine sonsuz saygı duymuş, siyasetle asla ilgisi olmayıp kesinlikle taraf olmamış, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, oynamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Galatasaray bu tür oyunlara gelmez, bizim bir tek cumhuriyetimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda şehitler vermiş bir camiayı devletle karşı karşıya bırakmak, haddiniz değil. Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz, sistematik ve kategorik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın sonuna kazanan Galatasaray olur" şeklinde konuştu.