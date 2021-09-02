Burak Elmas’tan Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yoğun bakıma alınan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için bir mesaj yayımladı.

Burak Elmas’tan Cengiz’e geçmiş olsun mesajı
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yoğun bakıma alınan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için bir mesaj yayımladı.

Bir süredir tedavi gören ve bugün geçirdiği nöbet sonrası hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için sarı-kırmızılıların Başkanı Burak Elmas bir mesaj yayımladı. Elmas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanımız Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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