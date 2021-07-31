Burak Elmas’tan İlyas Tüfekçi’ye ziyaret

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi’yi ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İlyas Tüfekçi’yi ziyaret etti. ALS hastalığıyla mücadele eden Tüfekçi’ye yapılan ziyarette Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Üyesi Adil Bora Palaska da yer aldı. Efsane futbolcuya kendi isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye edildi.

“Galatasaray vefalı bir kulüptür”

Galatasaray’ın vefalı bir kulüp olduğunu ve kulübümüze hizmet etmiş olan eski sporcularımıza bu ziyaretlerin sık sık gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Burak Elmas, “Takımımıza ve kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş küçük dev adamımızı bugün ziyaret ettik. Gerçekten zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Böyle zamanlarda insan kendisini çok yalnız hisseder. Biz de Galatasaray Spor Kulübü olarak, yönetim olarak yanında olduğumuzu buraya gelerek göstermek istedik. Kendisine yeni formamızı ismi yazılı şekilde teslim ettik. Umarım bu ziyaretimiz kendisine biraz olsun moral olmuştur. Kendisine şifa diliyorum. Sık sık bu ziyaretleri kendisine ve eski sporcularımıza yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray vefalı bir kulüptür. Kendisine hizmet edenleri, eski sporcuları asla unutmaz. Bu da Galatasaray’ın çok önemli bir meziyetidir” diye konuştu.