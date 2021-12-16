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Burak Elmas’tan Rezan Epözdemir açıklaması

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün istifa eden Rezan Epözdemir hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas’tan Rezan Epözdemir açıklaması
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün istifa eden Rezan Epözdemir hakkında açıklamalarda bulundu.

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Başkan Elmas, kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey’e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray’a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

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