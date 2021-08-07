Burak Kapacak, Fenerbahçe’de

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, ’’Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!" denildi.Gerçekleşen imza töreni sonrasında formayla poz veren Burak, 77 numaralı formayı giyecek.