Burak Kızılhan: "Fenerbahçe Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olamaz"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İrfan Can Kahveci’nin PFDK’ya sevk edilme kararına tepki göstererek, "Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İrfan Can Kahveci’nin Göztepe maçının ardından ‘saldırı’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Disiplin sevklerinin kendileri için şaşkınlık verici olduğunu belirten Kızılhan, "Bizim her zaman dile getirdiğimiz gibi sistemin ve bu sisteme çöreklenmiş ve amacı Türk futbolu dışında her şey olan kişilerin değişmesi isteğinin ne kadar haklı olduğunun da kanıtı niteliğindedir. Hepimizin bildiği gibi 29 Kasım’da deplasmanda oynadığımız Göztepe maçının devre arasında yaşananlar nedeniyle futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ‘saldırı’ adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir. Sahadaki oyunun gidişatı, mücadelenin sertliği ya da oyuncularda yükselen adrenalin gibi birçok sebepten hem Türkiye’de hem de dünyadaki diğer liglerde kolayca şahit olabileceğiniz bu tür itiş kakış diye nitelendirebileceğimiz hareketler, saldırı gibi maksadını aşan bir kelimeyle tanımlanırsa o zaman her hafta bir sürü oyuncu uzun süreli ceza alsın ve takımlar eksik kalsın" diye konuştu.

"Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine de eminiz"

Bu tür olayların hemen hemen her maçta yaşanabileceğini vurgulayan Kızılhan, "Ama maalesef skandal bir tanımlama ile PFDK’ya sevk edilmiş ve yine maalesef TFF’nin maçlara atadığı temsilcilerin ehliyetine de büyük gölge düşmüştür. Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur. Ve bu konu bizim açımızdan da çok nettir. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Neyse ki Vedat Muriqi ceza almadan bir sonraki maça çıkabilmişti hatırlayacak olursak. Bu davada da farklı bir sonuç beklemiyoruz açıkçası. Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine de eminiz" şeklinde konuştu.

Kızılhan, "TFF bu ve buna benzer uygulamalara imza atan ve ehliyet sahibi olmayan kişilere karşı net bir tavır almalı ve maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermelidir. Aksi takdirde TFF kulüpler için oluşturduğu sorunları büyütmeye ve oyuna zarar vermeye devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.