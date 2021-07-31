Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak” dedi.

Fenerbahçe’de temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında Genel Sekreter Burak Kızılhan, açıklamalarda bulundu. Korona virüs nedeniyle 1.5 sene aradan sonra fiziken aynı çatı altında toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kızılhan, “25-26 Haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik, ilk gün geride kalan 3 senenin muhasebesini yaparak sizlerin eleştirilerini dinledik. İkinci gün ise bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Camiamız dosta düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdi” şeklinde konuştu.

“Artık hesap vaktidir ve bu işe bulaşan herkes hesap vermelidir”

Kumpas davasına ilişkin de görüşlerini aktaran Burak Kızılhan, “4 Haziran 2021 tarihinde mahkeme hükmünü açıkladı ve sanıklar cezaya çarptırıldı. İlk günden beri dik duruşundan taviz vermeyen camiamızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sonuç; biz kaldık, onlar yüzlerce yıllık cezaları ile ağır yaraları ödemek için cezaevindeler. Bu kirli operasyonun tetikçiliğini yapanları, kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmayacağız. Artık hesap vaktidir ve bu işe bulaşan herkes hesap vermelidir. Bunun hesabını sormak da bizim boynumuzun borcudur. Fenerbahçe’miz bağımsız Türk mahkemelerinde aklanmıştır. Eski başkan ve yöneticilerimiz ile ilgili beraat kararını beklemekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Haklı davamıza verdiği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Fenerbahçe adına Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor”

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Kızılhan, “Futbol A takımımız sezonun 10 maçını büyük sorumluluk alan Emre Belözoğlu ile tamamladı. Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiçbir sebep yoktur. 2021-2022 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda Vitor Pereira ile başladık. Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.