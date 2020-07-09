Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı. Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz’ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.
Burak Yılmaz devam edemedi
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA KARŞILAŞMASININ 10. DAKİKASINDA SAĞ ALT ARKA ADALESİNDEN SAKATLANAN BURAK YILMAZ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ VE YERİNİ GÜVEN YALÇIN’A BIRAKTI.
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