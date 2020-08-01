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Burak Yılmaz resmen Lille’de

FRANSIZ EKİBİ LİLLE, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILAN MİLLİ FUTBOLCU BURAK YILMAZ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Burak Yılmaz resmen Lille’de

Fransız ekibi Lille, Beşiktaş’tan ayrılan milli futbolcu Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’tan ayrılan yıldız futbolcu kariyerine Fransa’da devam edecek. Lille, 35 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Burak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Lille, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’dan sonra 3. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Burak, Lille’de ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Deneyimli golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 23 maçta 14 gol, 7 asitlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Beijing Guoan, Galatasaray, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Manisaspor ve Antalyaspor formaları da giydi.

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