Burak Yılmaz takımla vedalaştı

Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
FRANSA'NIN LİLLE TAKIMINA TRANSFER OLAN BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ, TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK HEYETLE VEDALAŞTI.
Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.