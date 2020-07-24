banner3088

Burak Yılmaz takımla vedalaştı

FRANSA'NIN LİLLE TAKIMINA TRANSFER OLAN BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ GOLCÜSÜ BURAK YILMAZ, TAKIM ARKADAŞLARI VE TEKNİK HEYETLE VEDALAŞTI.

Burak Yılmaz takımla vedalaştı

Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, kariyerinde Fransa’nın Lille takımında devam edecek. Burak, Gençlerbirliği maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’ndeki son antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, deneyimli futbolcuyu alkışlarla uğurladı. Konuyla ilgili siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler Burak Yılmaz" denildi.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadınlar Ayasofya Camii’ne akın etti
Kadınlar Ayasofya Camii’ne akın etti
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212