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Burak Yılmaz tribünde

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR KARŞILAŞMASINDA CEZALI OLDUĞU İÇİN FORMA GİYEMEYEN BURAK YILMAZ, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI VE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.

Burak Yılmaz tribünde

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş’ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz’ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.

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