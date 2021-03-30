A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya’yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı. Mert Müldür’ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda Tobers tarafından düşürülmesi sonucu Hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1’e getiren isim oldu. Gruptaki ilk maçta Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.
Burak Yılmaz’dan 28. gol
Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya karşısında A Milli Takımı 3-1 öne geçiren golü atan Burak Yılmaz, milli forma altında 28. gol sevincini yaşadı.