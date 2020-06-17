Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, ’Kardeşim’ notunu ekledi.
Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret
BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ FUTBOLCUSU BURAK YILMAZ, RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANAN VE AMELİYAT EDİLEN ESKİ TAKIM ARKADAŞI GALATASARAY'IN URUGUAYLI FİLE BEKÇİSİ FERNANDO MUSLERA'YI HASTANEDE ZİYARET ETTİ.
YORUM EKLE