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Burak Yılmaz’dan veda paylaşımı

Beşiktaş’tan ayrılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yapılan veda açıklamasında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" dedi.

Burak Yılmaz’dan veda paylaşımı

Beşiktaş’tan ayrılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yapılan veda açıklamasında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" dedi.

Fransa’nın Lille takımı ile anlaşan Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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