Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursaspor’un kurtuluşu Vakıfköy”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuştu. Aktaş, “Bursaspor’un kurtuluşu Vakıfköy” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Olağanüstü Genel Kurul’da konuştu. Aktaş, “Üzülerek söylüyorum, birçok konuda olduğu gibi Bursaspor’da da hatıraları anlatıyoruz. Şu an Bursaspor nerede? Neden bu durumda? Bundan sonraki süreçte neler olması gerektiği ile alakalı bir şey konuşulmuyor. Ben Bursasporluyum. Bunu nasıl ispatlayacağım? Sosyal medyada, klavyenin başında benim Bursasporluluğumu tartışmaya başladılar. Ben çocukluğumda ağladığım günler oldu. ‘Alinur Aktaş, şu teknik direktörü tavsiye etti, şu futbolcuyu söyledi’ diyemez. Kıymetli kardeşlerim bi şehrin sorunları var. Tüm konularda çok kurumsal adımlar atmamız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar bunları düşünüyorum. Ama benim ne pozisyonum olursa olsun ben Bursasporluyum. Fakat ben Büyükşehir Belediye Başkanı mıyım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmez. Bütün taraftarlara saygı duymak zorundayım” dedi.

“3 milyon TL’ye tahta açılıyor dediler’ ama

Alinur Aktaş şöyle devam etti: “Bursaspor’un yönetimi yok şu anda. Ben kimseyi eleştirmek de istemiyorum. Bursasporun hocası açıklama yaptı. ’Hiç kimse de olmasa biz takımı yalnız bırakmayacağız’ dedi. Hocaya sordum, ‘Sen neye güvenerek bu açıklamayı yaptın?’ dedim. Hocam da bana, ‘Sana güveniyorum’ dedi. Kendisiyle de daha önce konuşmadım görüşmedim. Beni çok kişi aradı. Ağlayanlar oldu. ‘Allah aşkına Bursaspor’u sahipsiz bırakma’ dediler. Sonra duruma baktık. 60 yıllık kulüp için çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. 3 milyon TL’ye tahta açılıyor dediler. Öyle bir şey yok! Sonra da ‘parayı nerden buldu?’ dediler. Ben tüyü bitmemiş yetimlerin parasını Bursaspor’a yediremem. Ona göre girişimlerimiz oldu ve bazı şeyleri hallettik. Bursaspor üzerinden siyaset asla yapılmayacak. Kimseden alkış beklemiyorum. Biz işimizi bunun için yapmıyoruz.”

“Bursaspor’un Vakıfköy’den başka çaresi yok”

Balıkesirspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin zor günler geçirdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “130 milyon TL olan Balıkesirspor, 300 milyon TL borcu olan Eskişehirspor gidiyor Gençlerbirliği dahi can çekişiyor. Bu işin sürdürebilirlik kısmı çok önemli. Ömer Furkan Banaz’la görüştüm başkanlık konusunu teklif ettim. Çok da güzel liste oluşturdu. Ne yapılması bekleniyor? 20-30 milyon TL helal parasını mı vermesini bekliyorsunuz? Ömer Furkan Banaz’a da yönetimine de söyledim. Bundan sonra Bursaspor’a geri alınmak üzere para verilmeyecek. Bizim 900 milyon TL civarında borcumuz var. Tüm gelirler temlikli. Bursaspor’un Vakıfköy’den başka çaresi yok. 3 milyon nüfusu olan bir Bursa var. Kendi evlatlarımıza güveneceğiz. Güvendik güzel işler de oldu. Ama 600-700 milyon TL’ye pazarlayacağımıza 60-70 milyon TL’ye sattık. Ben Bursaspor için bir yer aranacaksa ararım. Bursaspor’un geliri, borcunun faizinin 3’te 1’ini karşılıyor. Otopark konusunda bile beni eleştirdiler. Konular o kadar farklı ki inanamazsınız. Bursaspor bir sevdadır, aşktır. Bu sevda elimizden uçup gitmesin. Ortada bir takım ve borçları var. ‘Büyükşehir Belediyespor yapmak istiyorlar’ diyor. Bizim binlerce sporcumuz var. Ben burada olduğum sürece futbol branşımız da olmayacak. Çok kıymetli işler yapıyoruz. Artık acı gerçekleri kabul edip bu doğrultuda herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak.”

“Stadyumu neden 30-40 bin kişi ile doldurmayalım?”

Alinur Aktaş, hiçbir şeyin artık şakasının olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir şeyin artık şakası yok. Bursaspor küme düşme potasında. Üstümüzdeki takımlarla da farklar oluşmaya başladı. Bursaspor’u seviyorsanız maça gelin. Biletini al maça gir. Bu takıma güç ver. Destek ver. Eğer birlik olursak 3-4 sene sonra ne kadar güzel bir iş yaptık diyebiliriz. Bursaspor hepimizin. Stadyumu neden 30-40 bin kişi ile doldurmayalım. Yapar mıyız? Çok rahat yaparız. Böylesine zorlu süreçte Bursaspor’a sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.”