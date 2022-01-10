Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Süper Ligi’nde 4 maçta 3 galibiyet elde etti

Masa Tenisi Süper Ligi’nde 3. etap müsabakaları Konya’da oynandı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde etti. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Merit Grup Real Mardin’le karşılaşırken rakibini 4-0 mağlup etti. İkinci maçında Çorum Gençlik Spor’u 4-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında 1955 Batman Belediyespor karşısında da 4-0’lık galibiyete ulaşırken, 3. etaptaki son maçında Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Böylece 3. etapta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde 12 maçta 10 galibiyete ulaştı ve 22 puanla 3 sırada yer aldı. Masa Tenisi Süper Ligi’nde 4. Etap müsabakaları 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde Bursa’da oynanacak.