Bursa Karaca Show Takımından Golden Hair Festivalinde üstün performans

CMC CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından düzenlenen Golden Hair Festivalinde, Bursa Karaca Show Takımı iki ayrı dalda ikincilik ve dördüncülük elde etti. Takım kaptanlığını üstlenen Karacabeyli Kuaför Kenan Şahin, önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Karacabey, 28.12.2021 -CMC CAT Dünya Kuaförler Konfederasyonu tarafından düzenlenen Golden Hair Festivali, Antalya’nın Side ilçesinde yapıldı. Karacabeyli Kuaför Kenan Şahin’in kaptanlık yaptığı Bursa Karaca Show Takımı, festivalden ikincilik ve dördüncülük kupasıyla döndü. 2021 Golden Hair Festivali’nde hünerlerini sergileyen Bursa Karaca Show Takımı, “Makas Kesme” kategorisinde Emrah Kahraman ile ikincilik elde ederken, “Türkiye’nin en iyi kuaförü sen misin?” kategorisinde ise Hakan Güçlü dördüncülük kazandı.

Takım kaptanlığını üstlenen Karacabeyli Kuaför Kenan Şahin, önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Kuaför Kenan Şahin, 16 şehir ve 5 ülkeden 70’in üzerinde yarışmacının sahne aldığı görkemli festivalde hünerlerini sergileyen Bursa Karaca Show takımı olarak, etkileyici şovlarıyla izleyenleri adeta mest ettiklerini ifade etti. Şahin, bu şovların yapıldığı esnada Bursa ve Karacabey’e ait görüntülerin de ekrana yansıtıldığını da sözlerine ekledi.

Kenan Şahin, “Bu festival, kuaför camiası açısından oldukça önem arz ediyor. Organizasyonun Türkiye’de gerçekleşmesi de bir o kadar değerliydi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Bursa Karaca Show Takımının Kaptanlığını üstlenen Kenan Şahin ile festivalde derece elde eden Emrah Kahraman ve Hakan Güçlü’yü tebrik ederek, başarılı performanslarının devamını diledi.