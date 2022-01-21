Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor

Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeşil-beyazlı takım, bu hafta oynayacağı Eyüpspor müsabakasıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı takım, son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, son 10 karşılaşmaya bakıldığında da yalnızca 1 galibiyet aldı, 24 puan kaybetti. Pazar akşamı deplasmanda Eyüpspor’la mücadele edecek Bursaspor, bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

Bursa temsilcisi, bir sonraki hafta ise Altınordu’yu konuk edecek.