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Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi

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Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının taktik idmanını yaptı.

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi
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Bursaspor, cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının taktik idmanını yaptı.

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Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna nezaretindeki idman bir saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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