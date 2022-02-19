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Bursaspor, Ankara’ya gitti

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Bursaspor, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı için bugün kara yolu ile Ankara’ya hareket etti. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan da kadroda yer aldı.

Bursaspor, Ankara’ya gitti
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Bursaspor, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçı için bugün kara yolu ile Ankara’ya hareket etti. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ayaroğlu ve Luka Capan da kadroda yer aldı.

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah antrenmanının ardından öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden Ankara’ya hareket etti. Yeşil-beyazlı kafilede sakatlığı sebebiyle son Tuzlaspor maçında oynayamayan Hasan Ayaroğlu kafilede yer aldı. Aynı zamanda sakatlığı sebebiyle uzun zamandır yeşil-beyazlı formadan uzak kalan Luka Capan da takımla birlikte Ankara’ya gitti.

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