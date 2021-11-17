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Bursaspor, Batuhan Kör’ün sözleşmesi uzattı

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Bursaspor Kulübü, Batuhan Kör’ün 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesi 2024’e kadar uzattıklarını açıkladı.

Bursaspor, Batuhan Kör’ün sözleşmesi uzattı
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Bursaspor Kulübü, Batuhan Kör’ün 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesi 2024’e kadar uzattıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Canberk Yurdakul’un ardından Batuhan Kör’ün de sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Batuhan Kör’e hayırlı olmasını dileriz.”

Batuhan Kör, bu sezon Bursaspor formasıyla 3 gol, 1 asiste imza attı.

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