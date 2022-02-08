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Bursaspor, Berat Altındiş’i geri çağırdığını açıkladı

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Bursaspor Kulübü, sezon başında Turgutluspor’da kiralık olarak forma giyen Berat Altındiş’i takıma dahil ettiklerini resmen açıkladı.

Bursaspor, Berat Altındiş’i geri çağırdığını açıkladı
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Bursaspor Kulübü, sezon başında Turgutluspor’da kiralık olarak forma giyen Berat Altındiş’i takıma dahil ettiklerini resmen açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor, sezon başında Turgutluspor’a kiralık olarak gönderdiği futbolcusu Berat Altındiş’i geri çağırdı. Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sezon başında Turgutluspor’a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Berat Altındiş’in,kulüplerin anlaşmasıyla sezonun kalan kısmını takımımızda geçirmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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