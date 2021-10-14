TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Beypiliç Boluspor müsabakasında hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Yapılan açıklamada Pazar akşamı saat 19.00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan Bursaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlenecek. Trabzon bölgesi hakemi yönetiminde 5 maça çıkan Bursaspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alırken, Boluspor ise 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.