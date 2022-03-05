Bursaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, idmanın ardından Bolu’ya hareket etti.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklarının tamamlayan Bursaspor, Bolu’ya hareket etti.