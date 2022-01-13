Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi belli oldu

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Kritik müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan yönetiminde 3 maça çıkan Yeşil-beyazlı takım, 2 galibiyet alırken, sadece 1 kez yenildi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında görev yapacak olan hakemler beli oldu. Bitci Timsah Park’ta Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak. Erdoğan yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan yeşil-beyazlı takım, 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken, tek yenilgiyi de Erzurumspor’a karşı alması dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 4 maçta tek galibiyetini Bursaspor’a karşı alırken, 2 kez beraberlikle, 1 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.