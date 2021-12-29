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Bursaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.30’da başlayacak.

Bursaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 18.30’da başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Bursaspordeplasmanda Gaziantep FKile karşılaşacak. Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 18.30’da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede VAR sistemi uygulanmayacak.

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