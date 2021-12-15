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Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak
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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor, yarın saat 13.30’da deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor’la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Abdullah Uğur Sarı gerçekleştirecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Teknik adam değişikliğine giden Bursaspor, alt sıralarda kurtulma çabası verirken, Ümraniyespor ise üst basamaklardan kopmak istemiyor.

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