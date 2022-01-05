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Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı

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Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin’i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.

Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı
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Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından şehit polis memuru Fethi Sekin’i aramızdan ayrılışının 5. yılında anlamlı bir mesajla andı.

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Bursaspor Kulübü, şehit polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’de gerçekleştirilen hain terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canını ortaya koyarak onlarca vatandaşımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız.”

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