banner4556

Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

banner4336

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park’ın çimlerinde bıraktı. Son olarak İstanbulspor’a mağlup olan yeşil-beyazlı ekibin, taraftarı önünde kazandığı puandan çok kaybettiği puanın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti
banner3909
banner4558

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park’ın çimlerinde bıraktı. Son olarak İstanbulspor’a mağlup olan yeşil-beyazlı ekibin, taraftarı önünde kazandığı puandan çok kaybettiği puanın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında İstanbulspor’a 4-2 mağlup olan Bursaspor, iç saha performansı beklentinin çok altında kaldı. Yeşil-beyazlı takım, çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Tek müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bursa ekibi, taraftarı önünde Samsunspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yenerken, Eyüpspor, Ankaragücü ve İstanbulspor’dan puan alamadı. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk maçında da Adanaspor’la 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor 7 müsabakada 10 puan hanesine yazdırmasına rağmen, tam 11 puan kaybetmesi camiada büyük üzüntüye neden oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tuzla’da engelsiz yazar Ersin Ata okurları ile...
Tuzla’da engelsiz yazar Ersin Ata okurları ile...
  1. İstanbul

banner4390

banner4321

banner3841