Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur’un ameliyat olduğu belirtilirken, yeşil-beyazlı kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. Adanur’un geçirdiği operasyonla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur ameliyat oldu
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Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur’un ameliyat olduğu belirtilirken, yeşil-beyazlı kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. Adanur’un geçirdiği operasyonla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat geçiren İkinci Başkanımız Emin Adanur’a geçmiş olsun diyor, eski sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.”

31 yaşındaki Adanur’un vücudunda oluşan şişliklerle alakalı operasyon geçirdiği iddia edilirken, ameliyatın detayı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

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