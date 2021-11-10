Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşılaşacak

Bursaspor Kulübü, cumartesi günü saat 14.00’te Galatasaray’la hazırlık maçı yapacağını duyurdu.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî ara sürecinde çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’mizde sürdüren takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maç seyirciye kapalı şekilde oynanacaktır. Karşılaşma Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.”