Bursaspor Kulübü’nden yeni İsmail Çokçalış açıklaması

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, resmi internet sitesinden Adana Demirspor’a transfer olan İsmail Çokçalış’la ilgili olarak yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, “Bu süreçte kulübü ile sözleşmesini haksız fesih eden İsmail Çokçalış’ı kadrosuna kattığını duyuran ve hiçbir surette Bursaspor Kulübü ile temasa geçmeyen Adana Demirspor Kulübü, inanıyoruz ki, spor hukukuna ve ahlakına uygun olmayan bu davranışının hukuki sonuçlarına da katlanmak durumunda kalacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor’da İsmail Çokçalış’la ilgili yeni bir açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin imzasının bulduğu açıklamada, “Kulübümüzle sözleşmesini tek taraflı fesih eden İsmail Çokçalış’ın Adana Demirspor ile sözleşme imzaladığının duyurulması üzerine resmi hesabımızdan; Bursaspor’umuzun menfaatlerini korumak adına yasal yollara başvurulacağı ve konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacağına dair kısa bir bilgilendirme yapılmış ancak içinden geçtiğimiz hassas süreç göz önünde bulundurularak, Erzurumspor karşılaşmasından sonra yaşanan süreci tüm şeffaflığı ile anlatan kapsamlı bir açıklama yapılması uygun görülmüştür” ifadeleri kullanildı.

“Haksız bir şekilde feshedilmiştir”

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Değerli futbol kamuoyu; Bursaspor Kulübü Derneği ile futbolcu İsmail Çokçalış arasında 13.08.2021 tarihinde Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme İsmail Çokçalış tarafından tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshedilmiştir. Bu fesih haksız fesih niteliğinde olup, feshe neden olarak sunulan alacak talepleri ve diğer fesih sebepleri Bursaspor Kulübü Derneği tarafından kabul edilemez durumdadır. Zira, İsmail Çokçalış tarafından Bursaspor Kulübü Derneği’ne çekilen 21.10.2021 tebliğ tarihli ilk ihtarnamenin akabinde, İsmail Çokçalış’ın muaccel (doğmuş) hale gelen tüm alacakları banka yolu ile ödenmiş olup, ödeme yapıldığına ilişkin 08.11.2021 ve 20.11.2021 tarihli ihtarnameler ve eklerindeki banka dekontları İsmail Çokçalış’a noter kanalıyla gönderilmiştir.”

“İsmail Çokçalış savunma vermemiştir”Bursaspor Yönetim Kurulu, İsmail Çokçalış’ın antrenmanlara katılmadığı belirtilerek, “İsmail Çokçalış’ın, 20.11.2021 tarihinden itibaren mazeretsiz, izinsiz ve herhangi bir bilgi, beyan, belge sunmadan antrenmanlara katılmamış olduğu, bu süreçte tesislere giriş dahi yapmadığı noter vasıtasıyla tespit edilmiştir. Bu nedenle taraflar arasında bulunan sözleşmeye dayanılarak İsmail Çokçalış’ın savunma vermesi noter kanalıyla talep edilmiş, ancak İsmal Çokçalış savunma vermemiştir. Kulübümüz, taraflar arasında akdedilmiş olan sözleşmeye uygun bir şekilde tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Buna rağmen İsmail Çokçalış, gelinen noktadan da anlaşılacağı üzere malum menajerin de yönlendirmeleri ile kötü niyetli bir şekilde kulübümüzü zarara uğratmak amacı ile 26.11.2021 tarihinde aramızdaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmiştir. İsmail Çokçalış tarafından çekilen haksız fesih ihtarnamesine, ihtarname tebliğ edildiği gün kulübümüz tarafından cevap verilmiş olup, fesih sebeplerinin haksız olduğu vekiline bildirilmiştir. Sigorta girişlerinde ve sigorta prim ödemelerinde mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket eden ve kayıt dışı çalıştırma yapması mümkün olmayan Bursaspor Kulübü Derneği’ne yönelik olarak, İsmail Çokçalış tarafından atfedilen suçlamalar da iftira niteliğinde olup kulübümüzün tüm yasal zorunluluklarını harfiyen yerine getirdiği belgeleriyle kayıt altındadır” denildi.

“Kötü niyetle planlanmış bir senaryonun ürünüdür”

Bursaspor yönetim kurulunun açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: “Ayrıca, 26.11.2021 tarihli ihtarnamede İsmail Çokçalış’ın; 19.11.2021 tarihinde kulüp yetkilileri, Yönetim Kuruluüyeleri,kulüp çalışanları, kulüp başkanı ve kulübün tesise soktuğu kişilerce alıkonulduğu üstelik İsmail Çokçalış’a yönelik olarak tehdit, yağma ve hürriyetten yoksun kılma suçlarının işlendiği iddia edilmiştir. Ancak bu iddiaların her biri ayrı ayrı iftira niteliğinde olup, yine anlaşıldığı üzere malum menajerin de yönlendirmesi ile kötü niyetle planlanmış bir senaryonun ürünüdür. Kulübümüz bu mesnetsiz iddiaların her biri ile ilgili ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacaktır. Nitekim İsmail Çokçalış’ın tek taraflı fesih gerekçesi olarak ileri sürdüğü bu husus, Cumhuriyet Savcılığı’nın vermiş olduğu iki ayrı kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile hukuken ortadan kalkmıştır. Bu karar ile İsmail Çokçalış’ın ithamlarının iftira niteliğinde olduğu da tescillenmiştir.”

“Galatasaray ve Rizespor’a teşekkür ederiz”

Galatasaray ve Rizespor’a teşekkürlerin belirtildiği bildiri şu şekilde devam etti: “Değerli futbol kamuoyu; TFF’ye bağlı liglerde ve dünya futbolunda yaşadığımız örneğe benzer birçok durumdaha önce de vuku bulmuş, kulübü ile arasında ihtilaf bulunan futbolcuların transfer edilmesi gerek futbolcu gerek ise transfer eden kulüp açısından çeşitli hukuki sonuçlar doğurmuştur. Gelinen süreçte, İsmail Çokçalış ile ilgilenen aralarında Galatasaray ve Çaykur Rizespor’un da olduğu bazı Süper Lig kulüplerinin kulübümüzle temasa geçtiğinin de futbol kamuoyu tarafından bilinmesi önem arz etmektedir. Bu hassas süreçte Büyük Bursaspor Camiası’nın menfaatlerini gözeten ve bu konuda kulübümüz ile temasa geçen Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’a teşekkür ettiğimizin bilinmesini isteriz. Sözleşmesini haksız bir biçimde tek taraflı fesih eden İsmail Çokçalış’ın, çeşitli vesilelerle konunun hiçbir yerinde bulunmadıklarını, söz konusu oyuncunun gündemlerinde olmadığını, olması durumunda da Bursaspor menfaatlerine zarar verecek bir adım atmayacaklarını beyan eden Murat Sancak’ın başkanlığını yaptığı Adana Demirspor ile sözleşme imzaladığını tüm futbol kamuoyu gibi sosyal medya ve haberlerden öğrenmiş bulunmaktayız.”

“Adana Demirspor hukuki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır”

Bursaspor Yönetim Kurulu’nun yayımladığı bildiririnin son bölümünde ise şunlar sözler ön plana çıkartıldı: “Yukarıda madde madde anlattığımız süreçten de anlaşılacağı üzere Bursaspor Kulübü sonuna kadar haklı ve esasen mağdur durumdadır. Kulübümüzün menfaatlerini korumak boynumuzun borcudur. Bu süreçte kulübü ile sözleşmesini haksız fesih eden İsmail Çokçalış’ı kadrosuna kattığını duyuran ve hiçbir surette Bursaspor Kulübü ile temasa geçmeyen Adana Demirspor Kulübü, inanıyoruz ki, spor hukukuna ve ahlakına uygun olmayan bu davranışının hukuki sonuçlarına da katlanmak durumunda kalacaktır. Bursaspor Kulübü Derneği olarak haklı davamızda tüm yasal yollara başvuracağımızın, konuyu 18 Ocak Salı günü itibari ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşıyacağımızın ve Büyük Bursaspor Kulübü’nün menfaatlerinden geri adım atmayacağımızın bilinmesini isteriz."