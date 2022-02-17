banner4556

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

banner4664

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınmasını neden olarak gösterdi.

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
banner4582

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınmasını neden olarak gösterdi.

banner4336

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan Bursaspor-Tuzlaspor maçı sonrası yeşil-beyazlı ev sahibi ekip PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 15.02.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/6 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Slavia Prag:...
UEFA Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Slavia Prag:...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666