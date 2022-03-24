banner4556

Bursaspor sahada kuvvet çalıştı

banner4664

Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmada kuvvet yüklemesi yaptı.

Bursaspor sahada kuvvet çalıştı
banner4584
banner4336

Bursaspor’da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmada kuvvet yüklemesi yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım sahada kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine...
Et çalmaya çalıştığı iddia edilen balerine...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666